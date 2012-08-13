В Египте племя бедуинов объявило кровную месть боевикам

{1-} Бедуинское племя ас-саварика, проживающее на севере Синайского полуострова, объявило кровную месть экстремистам за убийство их лидера - шейха Халафа аль-Маниа, сообщил представитель египетских сил безопасности на Синае.

Шейх племени ас-саварика был убит в понедельник, 13 августа, рано утром, когда вместе с сыном возвращался домой из населенного пункта Аль-Махдия, где проходил сход представителей бедуинских племен Северного Синая, сообщает РИА Новости.

На собрании аль-Маниа пытался убедить бедуинов поддержать начатую несколько дней назад операцию египетской армии против экстремистов на полуострове.

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Ранее «Главред» сообщал, что 5 августа экстремисты атаковали пограничный пункт на Синае близ города Рафах. В результате вооруженного нападения погибли 16 египетских военных. Спустя сутки армия Египта начала операцию возмездия против экстремистов на Синайском полуострове, в которой участвуют подразделения сухопутных войск и военно-воздушных сил, войск специального назначения в координации с частями МВД.

На похоронах Халафа аль-Маниа и его сына, которые прошли в понедельник, бедуинское племя ас-саварика - самое многочисленное и влиятельное на севере Синая, отказалось принимать соболезнования по поводу кончины их вождя. Ас-саварика заявили, что не примут соболезнования до тех пор, пока не рассчитаются с экстремистами «Искупления и хиджра» за убийство шейха Халафа и его сына. По бедуинским законам Синая, это означает объявление кровной мести обидчикам и фактическое начало войны с экстремистами.

фото: epochtimes.com.ua

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