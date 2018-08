Моуриньо: я не Особенный, я Единственный

{1-}Тренер мадридского "Реала", португалец Жозе Моуриньо, уже не доволен своим прозвищем и считает что его нужно подкорректоровать. Об єтом он сказал в очередном громком интервью португальскому телеканалу SIC.

Моуриньо выиграл чемпионаты четырех стран: Португалии, Англии, Италии, а также Испании, а потому португалец считает, что заслужил называться единственным, пишет iSport.ua.

"Нравится это кому-то или нет, но я единственный в своем роде тренер. Я выиграл три самые престижные лиги в мире, так что правильнее теперь будет меня называть не Особенный (Special One), а Единственный (Only One)", - сказал Моуриньо.

Напомним, что прозвище Особенный прицепилось к португальцу после того, как он пришел на пост главного тренера Челси и на первой же пресс-конференции заявил о своей уникальности.

Фото proc.com.ua

