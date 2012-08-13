Поляк Вах рассказал, как намерен победить Кличко

{1-}Будущий соперник Владимира Кличко польский боксер Мариуш Вах надеется подловить украинца сильным ударом.

"Сложно говорить о слабых сторонах Владимира - все-таки он чемпион мира по четырем престижным версиям. Какие-то недостатки у него есть, но он может исправить их до боя. Владимир очень неудобный, сильнобьющий соперник. Но у него есть три досрочных поражения, поэтому мы будем строить свою тактику на том, чтобы подловить его очень сильным ударом", - сказал Вах.

Напомним, что поляк Мариуш Вах подписал контракт на бой с Кличко. Ставкой поединка станут принадлежащие украинцу титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоится в конце ноября или начале декабря в Гамбурге (Германия), сообщает boxingnews.com.ua.

Отметим,что ранее Вах заявлял о том, что ему еще рано боксировать с Кличко и надеялся встретиться с ним лишь через год. Тем не менее, поляк фигурировал в списке Топ-3 главных претендентов на бой с украинцем.

Фото donbass.ua

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