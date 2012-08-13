На рассыпанном зерне разбились пять автомобилей

{1-}В Одесской области сразу пять автомобилей попали в ДТП из-за рассыпанного на дороге зерна. Один человек погиб,четверо пострадали, сообщает ТСН.

Авария произошла в ночь на понедельник, 13 августа на трассе Киев-Одесса. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в зерновоз, который стоял на обочине. От удара металлический прицеп разлетелся на куски, а на трассу высыпалось более пяти тонн зерна.

В этот момент по дороге двигался легковой автомобиль Daewoo, водитель которого резко затормозил. Сзади в него врезался тяжелый внедорожник и откинул авто на припаркованный автомобиль.

В результате аварии одна женщина погибла, еще четыре человека травмированы.

В ГАИ предварительно виновником ДТП называют водителя грузовика.

Ранее Главред сообщал, что в Тернопольской области в ДТП попал автомобиль из свадебного кортежа, свидетельница погибла, жених - в реанимации.

Фото, видео ТСН.ua

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