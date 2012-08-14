Футбольный комментатор станет вице-президентом львовских "Карпат"

{1-} Известный украинский комментатор Виктор Вацко в ближайшее время приступит к исполнению обязанностей вице-президента львовских "Карпат".
В конце прошлой недели Вацко уволился с телеканала Футбол. Ожидается, что на новом месте работы его представят 15 августа, сообщает football24.ua.
Что именно будет входить в обязанности уже бывшего комментатора пока неизвестно. Формулировка его должностных обязанностей ограничивается определением "спортивная часть функционирования клуба".
Напомним, что 29-го июля этого года "Карпаты" сменили главного тренера - команду возглавил болгарин Николай Костов.
Фото Канал Футбол
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