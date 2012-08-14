Умерла редактор, возглавлявшая Cosmopolitan более 30 лет

{1-}Хелен Герли Браун, более 30 лет возглавлявшая легендарный журнал Cosmopolitan, скончалась в США в возрасте 90 лет.
По словам Фрэнка Беннака, представителя компании HearstCorp., которой принадлежит журнал, женщина скончалась в медицинском центре Колумбийского университета в понедельник вскоре после госпитализации.
"Хелен была одним из самых известных редакторов и журналистов в мире. Она являлась настоящей женщиной-первопроходцем в журналистике", - отметил Беннак, передает агентство Reuters.
Хелен Герли Браун получила широкую известность в 1962 году после публикации книги "Секс и одинокая женщина", попавшей в списки национальных бестселлеров. В 1965 году ее пригласили на пост главного редактора журнала Cosmopolitan, который тогда переживал не лучшие времена, сообщает РИА Новости.
Хелен Герли Браун покинула редакторское кресло только в 1997 году, когда это издание стало одним из самых известных и раскупаемых в мире.
В январе она пожертвовала $30 миллионов на создание института журналистики.
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