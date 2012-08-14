Сегодня Маковей – начало Успенского поста

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Сегодня в Украине празднуют день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, принявших кончину в 166 году до Рождества Христова. Христианские обычаи своеобразно наложились на славянские обычаи и обряды: день памяти Маккавеев слился с древним обрядом проводов лета и отмечается в народе как праздник Маковея — в блюдах, подаваемых к праздничному столу, обязательно присутствует мак, который к этому времени созревает.

Сочетание старинных народных календарных и земледельческих обычаев с церковными православными произошло органично и привело к тому, что в церкви стали святить "зелье": васильки (базилик), мяту, мелиссу, руту, любисток, тимьян; цветы: чернобрывцы, гвоздики, майоры, флоксы , астры, и главное - мак в маковках. Освященные травы и цветы клали в купель ребенку, чтобы рос здоровым, отваром смазывали виски, чтобы не болела голова. Из свяченого базилика делали кропильце, когда кропили святой водой молодых на свадьбе или провожали кого-то в дальний путь. Мак, цветы и зелье хранили целый год за образами, чтобы заваривать в случае необходимости.

C 14 августа у православных верующих начинается Успенский пост или по-народному Спасовка, который продлится две недели – до одного из главных христианских праздников – Успения Пресвятой Богородицы. Успенским постом Церковь побуждает верующих последовать примеру Богоматери, которая все годы после гибели сына, вплоть до своей собственной смерти, провела в подвигах поста и молитвы.

Успенский пост относится к числу самых суровых, но ослабляется 19 августа – в праздник Преображения Господня, когда церковный устав позволяет есть рыбу и выпить немного вина.