Тамплиеры потребовали от норвежских властей оправдать Брейвика

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Вечером 13 августа норвежские политики и редакторы газет получили письмо, подписанное "заместителем главы Ордена Тамплиеров" и содержащее угрозы и требования освободить и оправдать обвиняемого в терроризме Андерса Брейвика.

Письмо получили депутаты парламента Норвегии и редакторы крупнейших газет по всей стране сразу после того, как независимая комиссия по расследованию теракта 22 июля прошлого года представила свой доклад о причинах трагедии, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежские СМИ.

"Мы требуем оправдания нашего коменданте и признания его действий принципом необходимости в этой войне", - приводят СМИ выдержку из письма. В конце послания автор называет письмо "предупреждением" и выдвигает требования, которые очень схожи с теми, что выдвигал Брейвик сразу после задержания и на суде. В случае невыполнения этих требований, автор угрожает уничтожить "верхушку общества" страны.

Как ранее писал Главред, в ходе суда Андерс Брейвик заявлял о своей принадлежности к тайной организации "Рыцарей-Тамплиеров" и нескольких ячейках, которые ведут борьбу против мультикультурализма, однако психиатры отнесли это на счет невменяемости Брейвика, а прокуроры на суде опровергли причастность подсудимого к подобной организации.

Представитель разведслужбы Норвегии подтвердил журналистам разных изданий, что по факту получения писем начато расследование, поскольку они содержат угрозы и призывы к терроризму. Опрошенные журналистами политики, получившие письма, признались, что восприняли письмо всерьез и обеспокоены угрозами.

Напомним, Андерс Брейвик 22 июля прошлого года устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, а также стрельбу в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где погибли 69 человек.

Сразу после трагических событий правительство страны создало специальную комиссию по расследованию теракта, свои выводы комиссия озвучила в понедельник. Комиссия сделала вывод, что Брейвика можно было остановить до совершения им терактов, полиция действовала слишком медленно и неэффективно, что привело к большому количеству жертв, в системе безопасности страны слишком много "слабых мест".

Приговор Брейвику будет зачитан 24 августа.

фото: vesti.ru

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