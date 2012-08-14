Природа подарила Евпатории «фестиваль молний», опубликовано фото

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В ночь на 13 августа жители и гости Евпатории стали свидетелями впечатляющего зрелища – все небо освещалось яркими линиями молний, гремели раскаты грома…

Этот небесный «фестиваль» длился в течение нескольких часов, неся с собой свежесть и прохладу, сообщает официальный сайт города.

Напомним, с 13 августа по всей Украине начались дожди. По прогнозам синоптиков такая погода продлится 5-7 дней, после чего вернется теплая летняя погода с температурой воздуха до +30 градусов.

Фото: Е. Покрепа, Официальный сайт города Евпатория

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