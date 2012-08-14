В Украину пришла эпидемия молодежного алкоголизма

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Впервые наши дети пробуют алкоголь еще до 13 лет, а к 30 годам многие из них становятся законченными алкоголиками.

Многочисленные социологические опросы подтверждают: 85% детей хоть раз в жизни успели попробовать алкоголь, а 76% юных украинцев признались, в течение года выпивали не один раз. И это не удивительно - современная молодежь по-другому праздновать не умеет, говорится в сюжете ТСН.

"Среди них 77 мальчиков и 74 девушки. Девушки также не отстают от ребят, среди юношей наиболее популярное пиво, среди девушек есть слабоалкогольные напитки", - рассказала директор Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Татьяна Бондарь.

Достать выпивку не составляет проблемы для 70% опрошенных подростков. Несмотря на запрет, алкоголь свободно можно приобрести во многих киосках и магазинах.

Психологи говорят, алкоголизм все время видоизменяется. В наши дни к зависимости добавляются еще и психические расстройства. Поэтому без квалифицированной помощи этой проблемы не решить.

"Если реабилитации не будет, то получится замкнутый круг. Попадает больной алкоголизмом в стационар, его полечили, он возвращается в ту же среду и там все начинается с начала", - объясняет руководитель терапевтической программы Виктория Осипова.

Специалист подтверждает: возраст ее пациентов значительно помолодел. До 30 лет украинцы уже становятся хроническими пьяницами, имеют опыт белой горячки и многолетней реабилитации.

Эксперты считают, что дети приобщаются к алкоголю из-за недостатка внимания со стороны родителей. Кроме того, для детей спиртное - это еще один способ развлечься.

По статистике, после реабилитации 40% пациентов возвращаются к бутылке. А главная задача медиков заключается в том, чтобы помочь детям отыскать новые приоритеты в жизни и посмотреть на мир трезвыми глазами.

Как ранее писал Главред, в марте депутаты Одесского горсовета предложили разрешить продажу и употребление пива в пластиковой таре в средних учебных заведениях на территории города. Согласно проекту решения дети могут приобрести слабоалкогольный напиток 1 апреля в День юмора, а также в дни выпускных праздников.



Потребление и продажа другого алкоголя и табачных изделий будут строго запрещены. Хотят депутаты запретить и продажу пива в стеклянных бутылках и в металлических банках, вероятно для того, чтобы дети не поранили друг друга.

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