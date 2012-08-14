Из-за непогоды в 10 областях Украины жители сидят без света

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В ночь с 13 на 14 августа в результате непогоды в 10 областях Украины обесточено 345 населенных пунктов.

По информации пресс-службы МЧС Украины утром 14 августа, из-за дождя и сильных порывов ветра без электроснабжения остались 109 населенных пунктов в Винницкой области, 80 -– в Киевской, 65 -– в Хмельницкой, 36 –- в Тернопольской, 17 -– в Волынской, 13 -– в Ровенской, 12 -– в Черновицкой, 6 -– в Ивано-Франковской, 5 -– в Черкасской и 2 населенных пункта - в Черниговской области.

Как ранее писал Главред, на 14 августа по всей Украине объявлено штормовое предупреждение.

фото: mns.gov.ua

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