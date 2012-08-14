Полиция застрелила «техасского стрелка», убишего двух и ранившего трех человек

{1-} Человек устроивший в понедельник, 13 августа, стрельбу рядом с университетом Texas A&M в американском штате Техас, скончался от ран, полученных при задержании.

Кроме самого стрелка, жертвами инцидента в городе Колледж-Стейшен стали сотрудник полиции и местный житель. Ранения при стрельбе получили три человека, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, злоумышленник открыл стрельбу из автоматического оружия, забаррикадировавшись в одном из домов в нескольких кварталах от университета. Предположительно, сотрудники полиции пытались вручить ему уведомление о выселении.

Полиция не располагает данными, являлся ли стрелявший студентом университета.

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Ранее «Главред» сообщал, что в пригороде Денвера (штат Колорадо) на кинопремьере фильма "Темный рыцарь. Возрождение легенды". Была устроена бойня, во ремя котрой погибли 14 человек, не менее 50 - получили ранения. Среди убитых и раненых были несовершеннолетние. Органзозатора бойни назвали «денверским стрелком».

Также напомним, что в Штатах нашлась последовательница «денверского стрелка». В порту города Детройт ( Висконсин) женщина устроила стрельбу в толпе после словесной ссоры с пассажирами корабля «Детройтская принцесса». Пострадали семь человек - четыре мужчины и три женщины.

фото:kbtx.com

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