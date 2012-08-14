На Донбассе буря повалила 1 тысячу деревьев, пострадали 2 человека

{1-} В Святогорске Донецкой области в понедельник, 13 августа, непогодой было повалено около 1 тыс. деревьев, разрушено здание в детском оздоровительном лагере, повреждена теплосеть, и пострадали два человека,

Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным ведомства, коло 15.15 понедельника в Святогорске из-за дождя и шквалистого ветра было зарегистрировано падение около 1 тыс. деревьев. В результате повреждено 150 м теплосети, 415 м кВ. кровли трех жилых домов, разрушено здание столовой детского оздоровительного лагеря "Ястребок", обломками веток травмированы 2 человека.

Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они госпитализированы в Славянскую городскую больницу.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь на 14 августа в результате непогоды в 10 областях Украины было обесточено 345 населенных пунктов - 109 в Винницкой области, 80 – в Киевской, 65 – в Хмельницкой, 36 – в Тернопольской, 17 – в Волынской, 13 – в Ровенской, 12 – в Черновицкой, 6 – в Ивано-Франковской, 5 – в Черкасской и 2 населенных пункта - в Черниговской области.

фото: mns.gov.ua

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