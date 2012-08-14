Суд выяснит, употребляла ли Оксана Макар наркотики

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В Центральном суде Николаева 14 августа продолжится рассмотрение дела об изнасиловании и гибели Оксаны Макар. Суд выяснит, были ли обнаружены в крови девушки наркотические вещества.

На заседании планируется заслушать в качестве свидетелей двух подруг пострадавшей девушки, а также судебно-медицинского эксперта, которая осматривала Оксану Макар, сообщает УНН.

Кроме того, суд инициировал направление в областной наркологический диспансер запроса о том, были ли найдены в крови Оксаны Макар наркотические вещества.

Напомним, на прошлом судебном заседании судьи исследовали письменные материалы дела.

Как ранее писал Главред, Оксана Макар умерла 29 марта после несколько операций в Донецком ожоговом центре, поскольку полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Оксану Макар нашли 10 марта в Николаеве неподалеку от стройплощадки в тяжелом состоянии - тело девушки было обуглено, но она могла общаться с милиционерами и врачами. Как выяснилось, Оксану Макар изнасиловали и пытались сжечь заживо трое молодых людей.

После смерти Оксаны Макар дело против причастных к совершению преступления Максима Присяжнюка, Артема Погосяна и Евгения Краснощека было переквалифицировано со статьи "покушение на убийство" на статью "умышленное убийство". Подозреваемым грозит лишение свободы от 15 лет до пожизненного заключения.

фото: novosti-n.mk.ua/

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