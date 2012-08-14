Мажорное ДТП в Одессе: не смогли разъехаться два «Порша»

Вечером в понедельник, 13 августа, в Одессе произошло курьезное ДТП – не смогли разминуться два Porsche Cayenne.

Столкновение произошло в районе 22:00 на углу улицы Бунина и Красного переулка. По предварительным данным, в результате аварии пострадали только автомобили черного и синего света, сообщают очевидцы в паблике «Одесса как она есть».

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Очевидцы аварии сходятся во мнении, что виновником аварии является автомобиль, двигавшийся по встречной полосе дороги на улице Бунина. С некоторых пор эта полоса обозначена как полоса встречного движения для всех видов транспорта, Хотя ранее этой полосой пользовались только троллейбусы.

На месте ДТП работало ГАИ. причины аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее «Главред» сообщал, что 9 мая в Киеве произошла авария с участием дорогих машин, одна из которых – Porsche Panamera – была с номером ВР. Стоимость такого автомобиля составляет 150-170 тысяч долларов.

фото: vk.com

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