Украинцам перестали выдавать паспорта

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В Украине возникла проблема с выдачей внутренних паспортов, сообщает «Сегодня».

«На днях пришла в паспортный стол своего ЖЭКа в Соломенском районе Киева, чтобы начать оформлять новый паспорт после развода, но паспортистка мне заявила, что документы сейчас не примет, потому как их у нее скопилось очень много из-за отсутствия бланков паспортов. В итоге посоветовала прийти в течение месяца, мол, проблема будет снята», – рассказала киевлянка Анастасия.

В МВД не скрывают, что проблема с выдачей внутренних паспортов есть, но в этот раз она связана не с печатниками, а с формальностями – Управление по регистрации физических лиц (до недавнего времени было в составе министерства и контролировало выдачу документов) сейчас переходит в Госмиграционную службу.

«Сейчас все документы, в том числе и бланки паспортов, передаются в Госмиграционную службу. Это отдельная государственная структура, которая будет заниматься этими вопросами. Проблема будет решена в течение двух дней», – рассказал спикер министерства Владимир Полищук.

По данным МВД, уже без задержек выдаются паспорта в 16 областях, с остальными пока сложно. Но в Госмиграционной службе уверяют, что паспортисты незаконно отказывают людям в приеме документов.

«То, что у гражданки отказались принимать документы на получение паспорта, – это нарушение закона, мы выясним, почему так произошло. Скорее всего, ЖЭКи просто не хотят накапливать себе работу. Дефицита бланков нет, просто в эти дни идет их передача», – заверила первый заместитель Департамента паспортной работы и гражданства ГМСУ Татьяна Никитина.

По ее словам, паспорта начнут выдавать по всей стране в ближайшие дни.

фото: uainfo.censor.net.ua

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