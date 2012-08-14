Подруга рассказала, как Оксана Макар легко знакомилась с тремя парнями

{1-} Во время очередного заседания суда, на котором рассматривают дело о попытке изнасилования и убийства Оксаны Макар, давали показания подруги девушки. При этом одна из низ рассказала, что Оксана могла легко знакомиться сразу с двумя-тремя парнями.

Кроме двух подруг погибшей девушки будет опрошен и судмедэксперт, сообщают Новости-N.

Одну из подруг рассказала, что в последний раз общалась с Оксаной 4 года назад. Но, даже несмотря на это, все равно дала негативную характеристику Оксане. По ее словам, девушка отличалась легким поведением, часто гуляла с мальчиками. Оксана была общительная, благодаря этому знакомилась с парнями, будь то позитивные или негативные люди.

Адвокат обвиняемых задала вопрос, могла ли Оксана свободно знакомиться с 2-3 парнями. Свидетель ответила утвердительно. Также она сказала, что у погибшей были тяжелые отношения с матерью — она часто убегала от нее и приходила домой к подругам.

Защита обвиняемых поинтересовалась у свидетельницы, занималась ли Макар проституцией. Та ответила, что много раз слышала об этом, но сама утверждать не может.

Потом в закрытом режиме начался допрос второй подруги Оксаны. Она не захотела говорить перед общественностью и вовсе отказывалась давать показания, так как в зале присутствует мать Оксаны Макар – Татьяна Суровицкая. В ответ мать ей заявила: «Та расскажи! Чё ты? Я же тебя тоже хорошо знаю».

Ранее «Главред» сообщал, что 14 августа суд должен будет выяснить, были ли обнаружены в крови Оксаны Макар наркотические вещества. Суд инициировал направление в областной наркологический диспансер запроса о том, были ли найдены в крови Макар наркотические вещества.

фото: wikipedia.org

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