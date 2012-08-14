В Крыму повесилась 10-летняя внучка Мустафы Джемилева

{1-} В ночь на 14 августа в Крыму повесилась девочка 10 лет, которую нашли в сарае дома. Как оказалось, она являлась внучкой главы меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь меджлиса Лиля Муслимова, сообщает «Крым.Комментарии».

По ее словам, трагически погибшая Джанике Амет къызы Абдулджелилова является ребенком старшей дочери Мустфы Джемилева - Эльзары.

На Николаевщине из-за мытья посуды повесилась 12-летняя девочка

«Это несчастный случай. Девочка решила испугать родителей… Они поехали на море, а ее не взяли, потому что в море был выброс и температура воды понизилась. Мама попросила ее посидеть дома и почитать книжки. Девочка видимо решила испугать родителей, но это обернулось трагедией. Девочка была очень отважной. В три года уже сама сидела на лошади...», - рассказала Муслимова.

Джемилев отправился в Щебетовку еще ночью, сегодня, 14 августа, в 14.00 его внучку похоронят.

Ранее «Главред» сообщал, что в Николаевской области после ссоры с сестрой из-за уборки в доме и немытой посуды повесилась 12-летняя девочка. Ее тело было обнаружено в сельском парке.

фото: mk.ru

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