В Египте обнаружены две неизвестные пирамиды

{1-} Археолог Анжела Микол из США обнаружила два ранее неизвестных комплекса пирамид в Египте. Она изучала снимки Земли, сделанные при помощи программы Google Earth и обратила внимание на две области в бассейне Нила, расположенные примерно в 145 км друг от друга. На изображениях этих территорий четко вырисовывались объекты необычной формы.

Теперь Микол планирует время посетить египетскую пустыню для подтверждения своего открытия, сообщает The Daily Mail.

Первый комплекс пирамид находится рядом с Нилом в Верхнем Египте, в 20 километрах от города Абу-Сиднум и состоит из двух больших курганов шириной около 80 метров и двух маленьких объектов шириной 30 метров. Здесь же расположен еще один гигантский объект треугольной формы шириной около 200 метров. Если предположения исследовательницы подтвердятся, то это сооружение может оказаться в три раза больше Великой пирамиды Хеопса в Гизе.

Комплекс состоит из двух больших курганов шириной около 80 метров и двух маленьких объектов шириной 30 метров

Второе место, где, по мнению Анжелы Микол расположена еще одна крупная пирамида усеченной формы шириной около 42 метров, находится в 145 км к северу. Неподалеку можно разглядеть три небольших кургана, стоящих по диагонали, подобно пирамидам в Гизе.

По мнению исследовательницы, темный цвет холмов похож на материал стен древнего города Димай, расположенного менее чем в трех километрах на юго-востоке. Таким образом, эти объекты могут иметь одинаковый состав и происхождение, сообщают "Вести".

Второе место, где, по мнению Анжелы Микол расположена еще одна крупная пирамида усечённой формы шириной около 42 метров, находится в 145 км к северу

Основанный в III веке до нашей эры город окружает стена из сырцового кирпича толщиной около пяти и высотой около десяти метров.

Если открытие Анжелы Микол будет подтверждено исследованиями на месте, оно может совершить прорыв в науке, поскольку почти все известные пирамиды были построены вокруг Каира.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011-м группе американских ученых благодаря инфракрасным фотографиям, сделанным со спутника, удалось обнаружить 17 ранее неизвестных египетских пирамид.

фото: dailymail.co.uk

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