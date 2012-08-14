Скончался легендарный ученый и телеведущий Сергей Капица

{1-} На 85-м году жизни умер известный советский и российский ученый, многолетний ведущий телевизионной передачи «Очевидное - невероятное» Сергей Капица.

Принадлежит к династии русских ученых, сын лауреата Нобелевской премии Петра Капицы, сообщает «Интерфакс-Украина».

Капица родился 14 февраля 1928 года в Кембридже (Великобритания).

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института физических проблем им. П.Л.Капицы, профессор, автор 4 книг, десятков статей, 14 изобретений и 1 открытия.

Создатель феноменологической математической модели гиперболического роста численности населения Земли. Впервые доказал факт гиперболического роста населения Земли до 1 г. н. э. Один из основоположников клиодинамики.

Президент Евразийского физического общества, член Европейской академии наук, действительный член Российской академии естественных наук, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Член Римского клуба, президент междисциплинарного дискуссионного клуба «Никитский клуб ученых и предпринимателей России», член Манчестерского литературного и философского общества (Manchester Literary and Philosophical Society).

Почетный первый вице-президент общественной организации Евразийская академия телевидения и радио.

Лауреат премии Калинги (ЮНЕСКО), Государственной премии СССР (за организацию телепередачи «Очевидное - невероятное»; 1980), премии РАН за популяризацию науки, премии правительства Российской Федерации в области образования (2002).

Заместитель председателя Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН с 1987 года, участник Пагуошского движения ученых с 1977 года, член Пагуошского совета в 1987-1997 годах.

Член Общественного совета при Минобрнауки РФ.

фото: wikimedia.org

Новости по теме:

Очевидное - невероятное: Умер Лев Николаев

Умер известный украинский юморист и сатирик Анатолий Литвинов

Умер главный герой фильма «Любовь и голуби»

Умер сценарист фильма "Москва слезам не верит"

Умер знаменитый писатель Рэй Брэдбери