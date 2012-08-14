Новая массовая бойня в Казахстане: в лесу под Алматы обнаружено 11 убитых

{1-} В Казахстане произошла новая массовая бойня: на территории Иле-Алатауского национального парка в Алматинской области было обнаружено 11 тел, на которых имелись следы насильственной смерти.

Об этом сообщил зампредседателя Комитета криминальной полиции МВД Казастана Арман Оразалиев, сообщает Tengrinews.kz.

«На месте в общей сложности 11 погибших. На первом месте происшествия обнаружено шесть трупов. На втором месте - пять трупов», - заявил Оразалиев.

«Первое, мы говорим, на первом кордоне тело егеря, 300 метров от места происшествия - гражданская жена и двое рабочих, которые работали на егеря, и его друг. Получается, шесть личностей установили. Остальных еще будем устанавливать», - прокомментировал официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

В настоящее время полиция разыскивает сына егеря. Никакие подозреваемые пока не задержаны.

Правоохранители сообщают, что при осмотре дома егеря установлено, что порядок в нем не нарушен. В сейфе находилось 12 тысяч 600 долларов и 500 тысяч тенге, гладкоствольное ружье 12-го калибра, в доме также обнаружено ружье 16-го калибра, патроны к ружьям, две цепочки из желтого металла, документы.

«Перед шлагбаумом обнаружена автомашина Nissan Patrol, принадлежащая сыну егеря, в которой также обнаружено ружье 16-го калибра с патронами и патронташ, а в ста метрах выше дома - автомашина ВАЗ-2121. В салоне автомашин имеются пятна темно-бурого цвета, похожие на кровь», - сообщили в МВД.

Ранее «Главред» сообщал, что на погранзаставе «Арканкерген», расположенной на границе Казахстана с Китаем, были обнаружены тела 14 пограничников и егеря охотничьего хозяйства. Позже было установлено, что их расстрелял сослуживец Владислав Чевлах, не выдержавший издевательств со стороны старослужащих.

фото: tengrinews.kz

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