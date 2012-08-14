Сашу Попову душили 3 минуты, ее спас только холод - эксперт

{1-} 14 августа Ленинский райсуд Николаева возобновил слушание по делу о жестоком избиении Саши Поповой. Во время заседания медэксперт Олег Майборода заявил, что горло девушки сдавливали более 3 минут.

Эксперт уверен, что те повреждения на шее, которые получила Саша, могли наступить только в результате длительного (более 3 минут) сдавливания горла тупым предметом, сообщают Подробности.mk.

По словам Майбороды, горло Поповой могли сдавливать локтем, во время захвата или же ботинком. Эксперт заявил, что у девушки была асфиксия, которая не могла возникнуть в результате падения или касательного удара.

Майборода высказал свое мнение о том, что Сашу спасло лишь то, что она длительное время находилась на холоде, ведь низкие температуры задерживают обмен веществ и процесс отмирания тканей.

Саша Попова поступила в больницу с температурой тела 35 градусов по Цельсию и артериальным давлением 80/40. При этом в истории болезни потерпевшей ничего не сказано о степени опьянения, в которой находилась потерпевшая, ведь врачи все силы направляли на то, чтоб спасти жизнь девушке.

Ранее «Главред» сообщал, что двушка более 40 суток пробыла в коме. В совершении этого преступления обвиняется Александр Косинов, который признает, что бил девушку, но отрицает, что хотел ее убить.

фото: podrobnosti.mk.ua

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