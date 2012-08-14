Самоубийство внучки Джемилева: родителям ребенка грозит до десяти лет

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Милиция возбудила уголовное дело по факту гибели внучки главы меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Украины в АР Крым.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Проводится расследование, обстоятельства происшедшего уточняются.

Напомним, в ночь на 14 августа в Крыму повесилась девочка 10 лет, которую нашли в сарае дома. Как оказалось, она являлась внучкой главы меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

фото: zn.ua

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