Самоубийство внучки Джемилева: родителям ребенка грозит до десяти лет

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Милиция возбудила уголовное дело по факту гибели внучки главы меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Украины в АР Крым.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Проводится расследование, обстоятельства происшедшего уточняются.
Напомним, в ночь на 14 августа в Крыму повесилась девочка 10 лет, которую нашли в сарае дома. Как оказалось, она являлась внучкой главы меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
фото: zn.ua
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