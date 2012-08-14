В Польше в новое ДТП попали пятеро украинцев

{1-} 9 августа в Польше в очередном ДТП пострадали пятеро граждан Украины. О были отправлены в больницу, где им оказали медпомощь.

Об этом со ссылкой на МИД Украины сообщает «Интерфакс-Украина».

«По сообщению генконсульства Украины в Люблине, 9 августа текущего года близ населенного пункта Граб (Подкарпатское воеводство) произошло ДТП при участии пассажирского микроавтобуса, в результате которого пострадало 5 граждан Украины», - сообщил пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров.

По его словам, трое пострадавших были отправлены в местные больницы, и им была предоставлена неотложная медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Двое остальных граждан Украины, после предоставления им медпомощи на месте ДТП, продолжили свое путешествие.

Ранее «Главред» сообщал, что 4 августа в Польше произошло очередное ДТП, в которое попали 5 граждан Украины. Авария случилась в польском Лидзбарке-Варминьском, все пострадавшие были госпитализированы.

Пострадавшими являются участницами музыкальной группы Mirami из Львова.

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