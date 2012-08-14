Оксана Макар горела при температуре 400 градусов – эксперт

{1-} Во время заседания Центрального райсуда Николаева, в котором рассматривают дело о попытке изнасилования и убийства Оксаны Макар, эксперт Анатолий Чичельницкий заявил, что девушка горела при температуре 300-400 градусов.

Эксперт осматривал 20 марта место происшествия (стройку, где нашли сожженную Оксану Макар) и рассказал суду, что площадь возгорания составила 0,4 кв.м, сообщают Подробности.mk.

Чичельницкий рассказал, что на месте происшествия были найдены фрагменты горения рубероида, тканей, доски. Следы горения позволяют предполагать, что температура горения была 300-400 градусов по Цельсию.

Впрочем, эксперт не смог объяснить, почему не догорел рубероид, а неподалеку лежат пакеты с мусором и не смог ответить на вопрос, сколько было рубероида на месте пожара и как долго он мог гореть.

«Говорить о том, что экспертизы были проведены максимально качественно нельзя. Есть несколько ошибок, потому что они были произведены несвоевременно», - прокомментировал показания экспертов Чичельницкого и Ольги Дерюгиной адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк.

«Сначала не было понятно, почему очаг возгорания был небольшим, но нанес такие ожоги. Была версия, что ее (Оксану Макар - Ред.) опалили в другом месте, но эксперт как раз подтвердил судебному заседанию, что очага было достаточно, чтоб нанести такие ожоги», - сказал Василюк.

Ранее «Главред» сообщал, что зaмнaчaльникa Hикoлaeвcкoгo oблбюpo cyдмeдэкcпepтизы Oльгa Дeлюгинa заявила о том, что девушку сжигали в сидячем положении.

фото: podrobnosti.mk.ua

Новости по теме:

Оксану Макар сжигали в сидячем положении – эксперт

Подруга рассказала, как Оксана Макар легко знакомилась с тремя парнями

Суд выяснит, употребляла ли Оксана Макар наркотики

Оксану Макар могли сжигать при помощи рубероида - эксперт

Новые детали в деле Оксаны Макар: ее жгли паяльной лампой