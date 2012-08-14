Подруга рассказала о проституции Оксаны Макар и изнасиловании знакомым матери

{1-} Во время заседания Центрального райсуда Николаева, в котором рассматривают дело о попытке изнасилования и убийства Оксаны Макар, подруга погибшей девушки рассказала, что та занималась проституцией и ее даже изнасиловал сожитель матери – Татьяны Суровицкой.

Подруга рассказала, что Оксана занималась проституцией, даже групповой, в том числе на глазах у свидетельницы, сообщают «Новости-N».

Также она рассказала, что Оксану Макар изнасиловал сожитель ее матери — некий дядя Вова. Однако точно личность этого мужчины не установлена. Оксана на это пожаловалась матери, а та ее успокоила, что все хорошо — «мы еще денег с него срубим».

В свою очередь, адвокаты потерпевшей стороны заявили, что эти показания никакого отношения к делу не имеют.

Ранее «Главред» сообщал, что директор интерната, в котором находилась Оксана Макар, Татьяна Фикс рассказала, что в детстве девочку изнасиловал знакомый ее матери – Татьяны Суровицкой. У девочки была серьезная психологическая травму из-за пережитого изнасилования, при этом она сбежала к Владимиру Бориславскому к знакомому ее матери.

фото: reporter.delfi.ua

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