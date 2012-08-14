В Египте обнаружен склад отрубленных рук

{1-} В Египте археологи сделали жуткое открытие, когда раскапывали дворец древнего правителя в городе Телль эль-Даба - они наткнулись на целый склад отрубленных рук, сообщает LiveScience.com.

На территории Телль эль-Даба располагаются развалины древней столицы гиксосов Авариса. Этот народ завоевал Египет примерно 3600 лет назад. Именно здесь находятся развалины дворца, принадлежащего одному из правителей гиксосов, в котором археологи наткнулись на тронный зал с четырьмя ямами. В них были найдены человеческие останки, пишет Tainy.net.

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В двух ямах были найдены мужские скелеты без кистей правых рук. Судя по всему, именно эти кисти, некогда отрубленные, «хранились» в двух ямах неподалеку. Всего их было найдено четырнадцать штук. По словам руководителя группы археологов Манфреда Бьетака, большинство из найденных рук были очень большие, а некоторые просто огромные.

По предположениям специалистов, скелеты могли принадлежать воинам, захваченным гиксосами в плен или убитым в бою. В Древнем Египте на протяжении долгого времени существовал обычай: воин-победитель мог отрубить правую руку своему врагу, чтобы затем получить за нее вознаграждение, именуемое «золотом доблести».

По словам Бьетака, упоминание об этом обычае часто встречается в литературе Древнего Египта, однако найти реальные доказательства того, что он существовал, до сих пор не удавалось. Также пока неясно, откуда он появился. Есть предположение, что его принесли в Египет гиксосы, впрочем, вполне возможно, что они переняли эту «традицию» у египтян.

Ранее «Главред» сообщал, что археолог Анжела Микол из США обнаружила два ранее неизвестных комплекса пирамид в Египте.

фото: livescience.com

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