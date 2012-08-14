У Януковича предложили отменить тайну усыновления

{1-} Уполномоченный Президента Виктора Януковича по правам детей Юрий Павленко высказался за отмену тайны усыновления, поскольку она не дает возможности осуществлять адекватный контроль за воспитанием и проживанием усыновленных детей.

«С целью защиты детей и соблюдения конвенции ООН, с целью обеспечения интересов ребенка, тайна усыновления должна быть отменена, и мы, со своей стороны, инициируем соответствующий законопроект о внесении изменений в Cемейный и Уголовный кодексы, касающиеся отмены тайны усыновления», - цитирует Павленко Корреспондент.net.

Он подчеркнул, что тайна усыновления, которая существует в Украине сегодня, не дает возможности осуществлять адекватный контроль за воспитанием и проживанием усыновленных детей.

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«Тайна усыновления – это бремя, которое досталось нам от советской системы», - сказал он.

По словам Павленко, рано или поздно ребенок все равно узнает правду о своем усыновлении, и анализ показывает, что чем позднее ребенок узнает о своем усыновлении, тем более непредсказуемыми могут быть последствия.

По его словам, за годы независимости Украины было усыновлено более 35 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В 2011 году было усыновлено 3084 ребенка, из них гражданами Украины – 2114, а в нынешнем году усыновлено в Украине 1352 ребенка.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011 году в Украине насчитывалось 98 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Пик данного показателя был в 2007 году, когда в Украине насчитывалось 103 тыс. детей данных категорий.

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