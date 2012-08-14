Опубликовано видео ДТП с участием регионала, в котором погибла женщина

В сети появилось видео с места резонансной аварии, которая произошла 9 августа вблизи Ивано-Франковска на объездной трассе. В совершении ДТП с тяжелыми последствиями правоохранители обвиняют депутата Ивано-Франковского горсовета, регионала Игоря Халаменду.

Уже 10 августа прокуратурой Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата, сообщает «Галицький кореспондент».

В Киеве водитель Mercedes сбил гаишника и скрылся (ФОТО)

Сейчас Халаменда находится под арестом. Защита обвиняемого отрицает его причастность к ДТП, настаивая, что за рулем автомобиля «Мерседес Бенц», который принадлежит Халаменде, находился его водитель.

Пьяный депутат избил 14-летнюю девочку и вырвал из уха сережку

Напомним, сообщалось, что в результате аварии пострадали 5 человек - пассажиров «Шкоды», в которую врезался бронированный внедорожник «Мерседес» депутата-регионала.

Мэр Немирова сбил начальника СБУ и пытался скрыться

Ранее «Главред» сообщал, что 26-летняя женщина скончалась в больнице в воскресенье, 12 августа.

Также напомним, что в Хмельницкой области бывший глава Белогорской райгосадминистрации, котрый сбил насмерть двух человек, был отпущен из-под стражи под залог в 25 тыс. грн.

На Хмельнитчине глава района сбил насмерть человека (ФОТО)

По словам адвоката пострадавших Василия Шамрая, экс-чиновник частично возместил моральные и материальные убытки. В частности, 10 тыс. грн экс-председатель РГА передал на захоронение, еще 50 тыс. грн пострадавшие семьи получили впоследствии.

видео: youtube.com

Новости по теме:

Женщина, пострадавшая в ДТП по вине депутата, умерла в больнице

Арестован регионал, который врезался в машину начальника РОВД

Подробности ДТП на Прикарпатье: регионал врезался в машину начальника РОВД

В Ивано-Франковской области депутат спровоцировал ДТП и скрылся