Возбуждено деле из-за загадочной смерти девушки на Луганщине

{1-} Луганская облпрокуратура возбудила уголовное дело по факту загадочной смерти 19-летней Татьяны Нестеровой 4 августа 2012 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры сообщает «Восточный вариант».

Следственный отдел Краснолучского горотдела милиции по факту смерти девушки провел проверку, а 10 августа - принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины, так как по мнению следователя, имел место несчастный случай, а именно случайное падение гражданки с крыши дома. Указанное решение прокуратурой было отменено.

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«С учетом того, что установить обстоятельства гибели гражданки без проведения следственных действий и экспертных исследований невозможно, с целью проверки обстоятельств ее смерти следственным путем, а также принимая во внимание имеющееся заявление матери погибшей о том, что ее дочь убили, 13.08.12 прокуратурой города Красный Луч возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства гражданки Н. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины», - отмечается в сообщении прокуратуры.

Проведение досудебного следствия по делу поручено СУ ГУМВД Украины в области. В деле назначены судебно-медицинская экспертиза трупа, проводятся допросы свидетелей и другие неотложные следственные действия.

Ранее «Главред» сообщал, что 4 августа в Красном Луче при загадочных обстоятельствах погибла 19-летняя Татьяна Нестерова. Ее нашли мертвой у собственного дома. Родители погибшей подозревают, что к смерти их дочери причастен сын местной судьи Константин Бойко.

фото: вКонтакте

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