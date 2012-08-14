Неандертальцы с людьми разумными не скрещивались – британские ученые

{1-} Британские ученые установили, что неандертальцы, вымершие 40 тысяч лет назад, вопреки распространенному мнению, не скрещивались с представителями вида homo sapiens и таким образом не оставили свои гены в наследство современному человеку, пишет The Independent.

К такому выводу пришли авторы свежего исследования, сообщает InoPressa.

Ранее, в 2010 году, ученые выяснили, что у некоторых современных людей от 1 до 4% ДНК совпадает с ДНК неандертальцев, что указывало на короткий период гибридизации между последними и предками современного человека - homo sapiens.

Человек пришел в Европу раньше, чем принято считать (ФОТО)

{-2} Однако последний анализ генома неандертальца, по словам ученых, доказывает, что общая ДНК, скорее всего, является не свидетельством смешивания двух видов, а наличия у них в далеком прошлом общего предка.

«Если скрещивание и произошло, то оно было минимальным и намного меньше, чем принято считать теперь», - пояснил один из авторов, сотрудник Кембриджского университета доктор Андреа Маника.

Ранее «Главред» сообщал, что ученые-археологи из Китая и Австралии сделали неожиданное открытие, которое в будущем может перевернуть представление об истории эволюции человека. В окаменелых останках родственников homo sapiens, обнаруженных на юго-востоке КНР, они опознали неизвестный науке вид человеческого существа. Если предположение археологов подтвердится, в книгах по антропологии среди людей, населявших планету несколько тысяч лет назад, компанию «человеку разумному» и неандертальцу составит третий вид.

фото: newsru.com

Новости по теме:

Мы выбираем партнера точно так же, как и неандертальцы – ученые

В Африке обнаружены кости неизвестного существа

В Китае ученые обнаружили новый вид людей

В Украине открыли неизвестные науке палеолитические стоянки