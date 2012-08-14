Британские нудисты устроили 10-тысячную акцию

{1-} В минувшие выходные нудисты Британии устроили очередную массовую акцию, в которой приняли участи около 10 тысяч человек. Они прибыли в поместье Корнбери Парк, чтобы послушать музыку, посмотреть театрализованные представления и отведать национальной кухни.

Кроме того, в рамках «Фестиваля дикой природы» в Оксфордшире несколько десятков человек приняли участие в показательной акции - массовом голом купании в холодных водах местного озера, сообщает Mirror.

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Их целью было установление нового мирового рекорда по обнаженному купанию, хотя пишет сколько человек прыгнули в озеро, подсчитать забыли.

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Ранее «Главред» сообщал, что студенты Университета Филиппин в Маниле устроили массовый забег голыми по территории своей «альма-матер». В акции поучаствовали несколько десятков учащихся мужского пола. Своими действиями они хотят привлечь внимание к проблемам окружающей среды.

фото, видео: anorak.co.uk, youtube.com

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