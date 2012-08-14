УЕФА назвала тройку лучших футболистов Европы

{1-} В списке кандидатов на награду Лучшему футболисту Европы в сезоне 2011/12 по версии УЕФА осталось три человека: Андрес Иньеста, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Жюри из 53 журналистов, представляющих все национальные ассоциации УЕФА, сократило изначальный список из 32 кандидатов до трех человек. В нем остались лауреат прошлого сезона Месси, его партнер по "Барселоне" Иньеста и Роналду из "Реала". Хави Эрнандес, занявший второе место в голосовании 2011 года, на этот раз финишировал пятым, уступив одну позицию Андреа Пирло, с которым соперничал в финале Евро-2012, сообщает сайт УЕФА.

Финальное голосование по трем оставшимся претендентам состоится 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Месси сверхрезультативно провел сезон 2011/12, забил полсотни голов в чемпионате Испании, получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир европейских первенств и в четвертый раз подряд стал самым забивным игроком Лиги чемпионов УЕФА с рекордными 14 мячами. Роналду тоже показал выдающийся результат - 46 голов в Примере, а Иниеста был признан лучшим игроком ЕВРО-2012.

В Монако журналисты будут голосовать за трех кандидатов в прямом эфире с помощью электронной системы. В рамках первого тура голосования каждый журналист назвал пятерку лучших. За первое место футболисту начислялось пять очков, за второе - четыре и так далее. Места с 4-го по 10-е уже известны.

4 Андреа Пирло (Италия) - "Ювентус" (90 очков)

5 Хави Эрнандес (Испания) - "Барселона" (57)

6 Икер Касильяс (Испания) - "Реал" (53)

7 Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар) - "Челси"* (31)

8 Петр Чех (Чехия) - "Челси" (14)

9 Фалькао (Колумбия) - "Атлетико" (14)

10 Месут Эзил (Германия) - "Реал" (10)

* Сейчас выступает за "Шанхай Шэньхуа"

Награда учреждена совместно с организацией европейской спортивной прессы European Sports Media (ESM) и предназначена для всех футболистов, выступавших за клубы национальных ассоциаций УЕФА в прошедшем сезоне. Гражданство игроков значения не имеет.

Как ранее сообщал Главред, лучшим футболистом Европы-2012 назван полузащитник сборной Испании и испанской «Барселоны» Андрес Иньеста. Так решила комиссия из 11 тренеров, которые также определили символическую сборную чемпионата.

Иньеста трижды на турнире назывался игроком матча. Таким же достижением может похвастаться и ветеран итальянской сборной Андреа Пирло. Возможно, последний и получил бы приз лучшего, но, увы, в финале его команда была розгромлена конкурентами – 4:0, а сам Пирло, как ни старался, а середину поля проиграл Иньесте и Хави.

Фото: ua.uefa.com

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