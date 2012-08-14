На 15 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение

{1-} В среду, 15 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение – ветер будет достигать 30 м/с. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

В большинстве областей характер погоды не изменится до конца недели.

15 августа в западных, северных и центральных областях Украины сохранится сырая и ветреная погода с порывами до 15-20 м/с. Синоптики обещают проливные дожди - большая их часть придется на запад страны.

В большинстве центральных, восточных и северных регионов страны будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами - порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - 9-14°, днем воздух прогреется до +19°.

В Киеве будет по-прежнему ветрено - ночью порывы ветра до 15-18 м/с, днем - до 12 м/c. Ночная температура - составит около 14°, дневная - 18° выше нуля.

Ранее «Главред» сообщал, что сильные дожди , вызванные мощным циклоном, привели к затоплению некоторых районов Киева (ФОТО, ВИДЕО) и Днепропетровска (ФОТО. ВИДЕО).

фото: mns.gov.ua

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