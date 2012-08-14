Задержан хозяин катера, отрезавшего ноги женщине в Азовском море

{1-} Сотрудники милиции задержали хозяина катера, винтом которого, в поселке Мелекино, были отрезаны обе ноги 63-летней женщине, купавшейся в Азовском море. Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Вечером 11 августа он был задержан и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Задержанному 34 года, он является жителем одного из сёл района, ранее неоднократно судимым. Каких-либо документов на плавсредство он не предоставил, зарегистрировано надлежащим порядком оно не было", - сообщила начальник следственного отделения Первомайского райотдела милиции Донецкой области Татьяна Иванчишина.

"10 августа в поселке Мелекино 63-летняя женщина получила тяжелые травмы во время купания в Азовском море винтом двигателя проплывавшего мимо катера. Она была доставлена в больницу с диагнозом "травматическая ампутация обеих ног на уровне голени", - отмечено в сообщении.

"Женщина плавала далеко за буйками около 150 метров от берега. Устав от долгого плавания, она лежала на спине с закрытыми глазами, поэтому приближающийся катер увидела слишком поздно. Наверное, не заметили её и в лодке", - говорится в сообщении.

В катере находились хозяин моторки, двое его помощников и около 8 пассажиров из числа отдыхающих. После происшествия помощники доставили пострадавшую на берег, а хозяин катера скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК Украины "Нарушение действующих на транспорте правил".

Ранее Главред также сообщал, что 12 июля в 12:00 в Николаеве в районе Бугского лимана в микрорайоне Широкая Балка моторный катер на большой скорости врезался в двухместную байдарку. Лодка перевернулась и 2 человек оказались в воде. Вследствие этого 42-летний гребец байдарки в состоянии шока доплыл до берега, а его 41-летний напарник погиб.

Сразу к месту происшествия было направлено аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ТУ МЧС, отделение Николаевского военизированного горноспасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра ТУМНС в Николаевской области. Спасатели нашли обломки байдарки и катер за 500 м от берега.

фото: yapfiles.ru

Новости по теме:

На Азовском море катер отрезал женщине ноги

В Крыму катер столкнулся с теплоходом, погиб человек

Из-за столкновения катера с теплоходом в Крыму возбуждено дело

В Винницкой области моторная лодка врезалась в мост: погибла женщина

В Николаеве катер протаранил байдарку: спортсмен погиб