Задержан хозяин катера, отрезавшего ноги женщине в Азовском море

14 августа 2012, 19:30

{1-} Сотрудники милиции задержали хозяина катера, винтом которого, в поселке Мелекино, были отрезаны обе ноги 63-летней женщине, купавшейся в Азовском море. Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Вечером 11 августа он был задержан и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Задержанному 34 года, он является жителем одного из сёл района, ранее неоднократно судимым. Каких-либо документов на плавсредство он не предоставил, зарегистрировано надлежащим порядком оно не было", - сообщила начальник следственного отделения Первомайского райотдела милиции Донецкой области Татьяна Иванчишина.

"10 августа в поселке Мелекино 63-летняя женщина получила тяжелые травмы во время купания в Азовском море винтом двигателя проплывавшего мимо катера. Она была доставлена в больницу с диагнозом "травматическая ампутация обеих ног на уровне голени", - отмечено в сообщении.

"Женщина плавала далеко за буйками около 150 метров от берега. Устав от долгого плавания, она лежала на спине с закрытыми глазами, поэтому приближающийся катер увидела слишком поздно. Наверное, не заметили её и в лодке", - говорится в сообщении.

В катере находились хозяин моторки, двое его помощников и около 8 пассажиров из числа отдыхающих. После происшествия помощники доставили пострадавшую на берег, а хозяин катера скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК Украины "Нарушение действующих на транспорте правил".

Ранее Главред  также сообщал, что 12 июля в 12:00 в Николаеве в районе Бугского лимана в микрорайоне Широкая Балка моторный катер на большой скорости врезался в двухместную байдарку. Лодка перевернулась и 2 человек оказались в воде. Вследствие этого 42-летний гребец байдарки в состоянии шока доплыл до берега, а его 41-летний напарник погиб.
Сразу к месту происшествия было направлено аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ТУ МЧС, отделение Николаевского военизированного горноспасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра ТУМНС в Николаевской области. Спасатели нашли обломки байдарки и катер за 500 м от берега.

фото: yapfiles.ru

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