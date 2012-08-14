Над Форосом пронеслись четыре смерча

{1-} В городе Форос во вторник над морем пронеслись четыре смерча.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на очевидца происшествия Павла Фирсова.

Он рассказал, что это произошло около 15 часов, жертв и пострадавших в результате смерчей нет.

Вихри пронеслись мимо Фороса и никого не задели.

Как ранее писал Главред, в ночь на 22 июля в Черкасской области ураганный ветер сорвал крыши 1100 частных домов в 14 населенных пунктах. Основной ущерб нанесен в Минковском, Монастырищенском и Тальновском районах Черкасской области. Из-за дождя с градом также были повреждены из-за дождя с градом и сильного ветра повреждены 27 объектов социальной сферы и 20 хозяйственных объектов.

По прогнозам наших синоптиков, в Украине будет неспокойно — дожди, шквалы, град. Метеорологи считают, что экстремальные стихийные явления — одно из проявлений изменения климата, вызванного глобальным потеплением.

Как рассказал специалист вопросам изменения климата Андрей Мартынюк: «В Украине и в целом в Европе это проявляется не только в виде участившихся торнадо, ураганов, смерчей и сильных ливней, но и усиления жары, которое мы наблюдаем этим и, например, позапрошлым, летом».

Фото: kyiv-obl.gov .ua

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