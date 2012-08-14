В Иране снова произошло мощное землетрясение

{1-} Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник на северо-западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан, сообщает сайт Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в 32 километрах от города Ахар в провинции Восточный Азербайджан, на глубине 14 километров. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В минувшую пятницу в Восточном Азербайджане произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5. В результате были разрушены множество поселков вокруг города Тебриз, погибли более 300 человек, тысячи ранены, сообщает РИА Новости.

Иран входит в десятку самых сейсмоопасных районов земного шара, здесь почти каждые десять лет происходит землетрясение магнитудой более 7,0. Так, в декабре 2003 года жертвами землетрясения магнитудой 6,3 в городе Бам на юго-востоке страны стали более 31 тысячи человек, около 42 тысяч получили ранения. Сам город, а также знаменитая крепость были почти полностью разрушены.

Ранее Главред также сообщал, что не менее 250 человек погибли в результате серии землетрясений в Иране. Пострадавшими от землетрясений магнитудой более 6, произошедших вечером 11 августа на северо-западе страны, числятся более двух тысяч человек.

Фото lastampa.it

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