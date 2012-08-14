Специалисты НАСА вычислили точное положение марсохода Curiosity

{1-} Специалисты НАСА смогли вычислить точное место посадки марсохода Curiosity по снимкам, полученным при помощи камер аппарата и прибора HiRISE на борту орбитального зонда MRO, а также заметили на снимках следы древних марсианских рек, сообщили представители Лаборатории реактивного движения НАСА на телефонной пресс-конференции во вторник.

Положение марсохода Curiosity на высококачественном снимке кратера Гейл. Положение аппарата отмечено точкой, передаёт РИА Новости.

Руководитель миссии марсохода Curiosity Майк Уоткинс заявил во вторник на пресс-конференции, что специалисты, работающие с аппаратом, завершили перезагрузку аппарата и оптимизировали его операционную систему для "наземного функционирования". Команда Curiosity планирует приступить к тестированию научных приборов, после чего марсоход перейдет к реализации научной части программы.

Кроме того, ученым удалось вычислить точное положение марсохода по снимкам, полученным при помощи бортовых камер самого Curiosity и изображениям с высокочувствительной камеры HiRISE на борту зонда MRO на орбите Марса. НАСА опубликовало несколько снимков кратера Гейл, на которых отмечено положение марсохода.

По словам заместителя руководителя миссии Ашвина Васавады из Лаборатории реактивного движения НАСА, марсоход передал на землю новые высококачественные снимки, на которых видны следы древних рек, существовавшим в далекой древности на поверхности красной планеты.

Ученые обработали изображения при помощи специальных компьютерных программ и изменили условия освещения с "марсианских" на "земные" для того, чтобы геологи могли оценить минеральный состав поверхности Марса. Кроме того, сегодня ученые планируют запустить и проверить работу климатических инструментов на борту марсохода и перевести их в постоянный режим работы.

Как сообщал Главред ранее, марсоход Curiosity (Любопытство), который стартовал с Земли в ноябре 2011 года, 6 августа совершил успешную посадку на Марсе.

Фото: NASA

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