В Калифорнии ограбили дом Стива Джобса

{1-} Дом основателя Apple Стива Джобса в Пало-Альто в Калифорнии ограбили на 60 тысяч долларов. Как сообщает 18 августа издание The San Jose Mercury News, преступление было совершено еще 17 июля, однако полиция распространила информацию о нем только сейчас.

Как отмечается, преступником были вынесены компьютеры и личные вещи на сумму более 60 тысяч долларов. В полиции не уточнили, кому именно принадлежали украденные предметы - Джобсу или членам его семьи.

По подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний житель близлежащего города Аламеда Карием Макфарлин. В настоящее время ему уже предъявлены обвинения в краже и попытке продажи краденого, за что ему грозит до семи лет и восьми месяцев тюрьмы, пишет Лента.ру.

Как отметили в полиции, вероятнее всего, во время совершения преступления Макфарлин не знал, что дом, который он обокрал, ранее принадлежал Стиву Джобсу.

Напомним, основатель компании Apple Стив Джобс скончался от рака поджелудочной железы в октябре 2011 года в возрасте 56 лет. В доме в Пало-Альто Джобс прожил последние несколько лет своей жизни.

Фото: СNews.ru

Новости по теме:

Стив Джобс планировал выпуск автомобиля iCar

В Одессе появится памятник Стиву Джобсу

Обнаружены кассеты с неопубликованными интервью Стива Джобса

Глава Apple зарабатывал в 2011 году 1 миллион долларов в день