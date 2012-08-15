В Украину возвратится 30-градусная жара

{1-} Резкое осеннее похолодание с ливнями и ветром, внезапно пришедшее на Западную Украину после 40-градусного пекла, на днях отступит. Об этом говорят официальные и народные синоптики, сообщает «Сегодня».

Как объясняют метеорологи, куртки, кроссовки и зонтики пришлось доставать из-за циклона, ворвавшегося в страну с Cевера. Однако утешает то, что сильные дожди закончатся уже сегодня.

«С 17-го, пятницы, пойдет потепление, а с 20-го будет +25 °C и выше», — сказали синоптики. Примерно такая же картина вырисовывается на сайтах прогноза погоды sinoptic.ua и gismeteo.ua.

Со своими коллегами из Гидрометцентра согласен народник Иван Карпинский. По его прогнозам, «осень» продержится до пятницы, а там до 25 августа будет жара до +30 °C. «К началу сентября немного похолодает, но в первом месяце осени еще будет бабье лето», — обещает Карпинский.

Ранее «Главред» сообщал, что в среду, 15 августа, погоду в Украине будет определять активный циклон с центром над Киевской областью. В стране сохранится дождливая погода: сильные ливни, грозы, местами град, шквалы 15-22 м/c. Температура ночью 12-14 градусов, днем 20-22. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.

фото: delfi.ua

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