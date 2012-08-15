На Херсонщине пятеро подростков отравились дурманом

{1-} Во вторник, 14 августа, в 19:45 из детского пансионата «Скадовск» (Херсонская область) в центральную районную больницу Скадовска были госпитализированы 5 человек, которые отравились семенами травы дурмана.

Все пострадавшие - жители Львовской области, 1995 - 1997 г.р., двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее «Главред» сообщал, что в Запорожской области четверо воспитанников Вольнянской специальной общеобразовательной школы-интерната отравились дурман-травой. Дети в возрасте 12-18 лет попали в больницу.

В Одессе два школьника - 14 и 12 лет - тоже умудрились отравиться белладонной.

Также напомним, что другие название дурмана: дурман вонючий, дивдерево, дуропьян, дурье зелье, одурь-трава, шальная трава, колючие яблоки, бадура, бодяк, дурнишник.

фото: wikipedia.org

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