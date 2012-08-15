В Макеевке в шахте обнаружено тело пропавшего горняка

{1-} Во вторник, 14 августа, в Макеевке Донецкой области на шахте «Советская» ГП «Укршахтгидрозащита» в 23.45 было обнаружено тело одного из двух пропавших накануне горняков.

Тело было найдено на девятом горизонте после откачки шахтных вод и поднято на поверхность. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

По состоянию на 7.00 15 августа на шахте продолжаются поисково-спасательные работы, к которым привлечены три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

ЧП произошло 14 августа, около 14.35, когда на шахте «Советская» во время спуска с восьмого на девятый горизонт лифт, в котором находилось пять человек, опустился в зумпф (отстойник для сбора грунтовых вод или гидросмеси в шахте) главного ствола. Троим рабочим удалось выбраться из лифта, судьба двух человек оставалась неизвестной.

фото: photo-day.ru

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