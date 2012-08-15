Тренер Чехии назвал сборную Украины трудным соперником

{1-} Главный тренер сборной Чехии Михал Билек поделился своим мнениям по поводу спарринга с сборной Украины по футболу, который состоится сегодня, 15 августа, во Львове.

Он заявил, что матч со сборной Украины станет для последней проверкой сил перед стартовым поединком отборочного цикла ЧС-2014 против сборной Дании, - сообщает «ТСН-Проспорт».

- Я убежден, что нас ожидает непростая игра, ведь нашего соперника будет поддерживать 30 тысяч болельщиков, весь стадион. Что касается наших целей в будущей встрече, то для нас самым главным будет не повторить ошибки и ту некачественную игру, которые имели место в матче с Норвегией, когда мы проиграли со счетом 0:3, - подчеркнул Билек.

- Что можете сказать о сопернике?

- То, что сборная Украины не так давно проиграла нам в Праге со счетом 0:4, ничего не значит. Сейчас будет совершенно другая игра. И хотя в составе украинцев не будет Шевченко и Воронина, но и без них эта команда является трудным соперником для нашей сборной.

- Какие матчи с участием сборной Украины вы просматривали при подготовке к поединку?

- Я видел все матчи сборной Украины на Евро-2012, так что имею представление о сопернике. Хотя, конечно, определенные изменения в составе украинцев могут отразиться на то, как будет выглядеть наш оппонент. Кроме того, в нашем составе есть два представителя клубов украинской Премьер-лиги - это Лаштувка из «Днепра» и Хюбшман из «Шахтера», и от них мы получим дополнительную информацию как о сопернике в целом, так и его отдельных исполнителей.

- Вы уже определились с составом на матч?

- Да. Секрета здесь нет. Мы сыграем таким стартовым составом: Чех, Селасси, Сивок, Кадлец, Лимберски, Хюбшман, Дарида, Коларж, Йирачек, Пиларж, Лафата.

- Сезон в Чехии еще не начался, в то время как в Украине сыграны уже 5 туров национального чемпионата. Это как-то отразится на ходе матча?

- В какой-то степени, это обстоятельство, конечно, станет преимуществом для сборной Украины. Но с другой стороны, у нас будет возможность увидеть, как наши игроки смогут действовать с учетом такого гандикапа.

фото: radio.cz

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