В Украине потратят полмиллиарда гривен на электронное правительство

{1-} Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации разработала собственный план мероприятий по запуску в Украине электронного правительства. На реализацию ее первого этапа из бюджета планируется выделить 475 млн грн.

Чтобы запустить свою программу в действие регулятор уже подготовил проект будущего распоряжения Кабмина, сообщают «Комментарии».

НКРСИ собирается стать единым координатором и контролером информатизации в госорганах. Под №1 в плане действий ведомства значится указ Президента, который уже в октябре должен внести соответствующие изменения в положение о нацкомиссии.

«Мы обеспокоены состоянием дел вокруг внедрения электронного правительства в Украине. Поэтому решили предложить свой план действий. Сейчас можно привести лишь несколько одиночных примеров успешной реализации подобных проектов. Например, портал Президента и портал Кабмина, на которых предусмотрено оказание электронных услуг гражданам. В некоторых областях также есть успехи в сфере электронного управления. Например, в Харьковской, Днепропетровской, Винницкой. Но комплексной реализации программы в стране до сих пор не происходит», - сказал член НКРСИ Игорь Сиротенко.

Издание напомнило, что национальный регулятор взялся за информатизацию с начала этого года после того, как в конце 2011 года был наделен такой функцией Президентом. Он начал проводить разъяснительную работу со всеми государственными ведомствами и пытался мотивировать их создать универсальный госреестр вместо существующих 40-ка, чтобы усовершенствовать систему обработки данных об украинцах. Однако конкретики в заданиях нацкомисии по информатизации до сих пор нет. Поэтому прежде чем приступить к явным действиям, нужно менять нормативно-правовую базу.

фото: rus.azattyq.org

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