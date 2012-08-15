Односельчане не верят в самоубийство внучки Джемилева: висела слишком высоко

{1-} Жители села Щебетовка Феодосийского района не верят в самоубийство 10-летней Джанике, внучки председателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева.

Об этом местная жительница Александра Федоровна, которая просила не называть ее фамилию, рассказал изданию Gazeta.ua.

«Говорят, Джанике решила напугать родителей, которые не взяли ее с собой на море. Но мы в это не верим. Ее тело висело слишком высоко, сама туда она не залезла», - сказала она.

Женщина рассказала о семье девочки.

«Их семья всегда держалась в стороне, никто из местных жителей тесно с ними не общался. Знаю, что родители девочки занимались разведением лошадей для конного туризма. Джанике уже в три года крепко держалась в седле. Она была хорошей девочкой: отлично училась в школе, ходила на танцы. Я не раз была на концертах, в которых она принимала участие. Все говорили, что с нее настоящая артистка вырастет», - добавила Александра Федоровна.

«Нам еще не подавали документы, а без них говорить ничего не будем. У них нормальная семья была, ничем особенным не отличались», - сказали в приемной сельского совета.

Ранее «Главред» сообщал, что вечером 13 августа Джанике нашли повешенной в сарае возле дома. Родители уехали на море, а девочку вместе с младшим братом оставили дома одних.

Также напомним, что по факту смерти девочки возбуждено уголовное дело. За доведение до самоубийства предусмотрено наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

фото: obozrevatel.com

Новости по теме:

Самоубийство внучки Джемилева: родителям ребенка грозит до десяти лет

В Крыму повесилась 10-летняя внучка Мустафы Джемилева

В Херсонской области повесился 11-летний ребенок

Мальчик повесился в свой 10-й день рождения - довели старшеклассники