В Херсоне столкнулись два автобуса: пострадали 5 человек

{1-} В Херсоне 14 августа пять человек травмированы из-за столкновения двух автобусов городских маршрутов на перекрестке улиц Перекопской и Мира.

Об этом говорится в сообщении Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в области.

По данным ведомства, водитель маршрутного автобуса "Богдан" (маршрут № 34) остановился на перекрестке, а в это время автобус "БАЗ" (маршрут № 48) не справился с управлением и въехал в него.

В результате происшествия пятеро пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы, трое из них после оказания неотложной помощи были отпущены.

Ранее Главред также сообщал, что 22-летняя девушка погибла, еще два человека пострадали в результате ДТП в Крыму с участием микроавтобуса "Мерседес Вито" и автобуса "Неоплан", в котором ехали 45 пассажиров. ДТП произошло 12 августа в 14.44 на трассе "Судак - Грушевка".

66-летний водитель микроавтобуса "Мерседес Вито", житель Харьковской области, который направлялся в г. Судак, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом "Неоплан" в салоне которого находились 45 человек.

Фото: tsn.ua

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