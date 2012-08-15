В Стокгольме возле кинотеатра прогремел мощный взрыв

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Взрывное устройство сработало возле кинотеатра на северо-западе столицы Швеции Стокгольма, в результате взрыва никто не пострадал, сообщают местные СМИ.

Взрыв произошел около полуночи. Взрывной волной выбило стекла близстоящих зданий, были повреждены входные двери кинотеатра и часть крыши.

По словам представителя местной полиции Фредрика Ладенстеда, тип использованного взрывчатого вещества пока не установлен. Это станет ясно после анализа материалов, найденных на месте взрыва.

Свидетели утверждают, что после взрыва от кинотеатра отъехала машина красного цвета, однако ее марка не уточняется. Полиция начала поиск автомобиля.

Ранее Главред сообщал, что 20 июля, 24-летний студент Джеймс Холмс, называющий себя Джокером, ворвался в кинотеатр в Авроре, где в это время должен был начаться премьерный показ картины «Темный рыцарь: возрождение легенды», бросил в зал дымовую шашку, после чего стал стрелять по зрителям. Погибли 12 человек, 58 пострадали.

фото: detroitprin cess.com

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