МВД подтвердило нападение на «языковой майдан» в Харькове бандитов с ножами

Милиция проводит проверку по факту нападения на харьковский «языковой майдан» в ночь на среду, 15 августа, которое совершили спортивного вида парни с ножами.

Об этом со ссылкой на отдел по связям с общественностью ГУ МВДУ в Харьковской области сообщает «Интерфакс-Украина».

«Данный факт должным образом зарегистрирован в журнале Дзержинского райотдела Харькова, проводится опрос свидетелей по сбору первичного материала для принятия решения в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что сообщение о том, что «на участников акции протеста против «языкового закона» якобы совершено нападение и похищены четыре государственных флага, срезаны ножами, разорваны и украдены агитационные материалы», поступило в дежурную часть Дзержинского райотдела милиции в 01:30 ночи и на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Дзержинского райотдела, а также руководство Харьковского городского управления милиции.

Ранее «Главред» сообщал, что в Харькове в ночь на среду, 15 августа, неизвестные парни спортивного телосложения напали на участников бессрочной акции противников закона «Об основах государственной языковой политике». По словам участников акции, сотрудников милиции поблизости не было, правоохранителей пришлось ждать больше часа.

Активисты намерены возобновить акцию в течение нескольких часов, как только обновят плакаты и купят новые флаги.

фото: kharkovforum.com

Новости по теме:

В Харькове неизвестные напали на «языковой майдан»

В Харькове запретили защищать украинский язык

В Харькове "Майдан" не собирается расходиться

Защитники языка собираются на акцию под Украинским домом

Защитники украинского языка отказали оппозиции, голодовка продолжается