Азаров предложил отметить спортсменов, у которых украли медали Олимпиады

{1-} Премьер Николай Азаров заявил, что Кабмин должен отметить и тех спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в Лондоне и несправедливо, по его мнению, были лишены олимпийских наград.

Он также напомнил, что украинская олимпийская сборная на играх в Лондоне заняла 11-е место по количеству медалей и 14-е в общекомандном зачете, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

«В активе украинских спортсменов 20 медалей: шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых. Мы гордимся нашими олимпийскими чемпионами. Всех олимпийцев: чемпионов, медалистов, тех, кто занял почетные четвертые-шестые места, тех, кого несправедливое судейство лишило наград, - всех правительство отметит. Это мое предложение и я настаиваю на этом», - сказал он.

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По мнению премьера, украинские спортсмены выступили солидно, но потенциал Украины еще больше, поэтому нужно улучшить условия подготовки олимпийцев, чтобы и в будущем занимать достойные места на олимпийском пьедестале.

«В последнее время я ознакомился с нашими основными базами олимпийской подготовки и убедился, что им нужна глубокая модернизация. Поэтому мы начинаем четырехлетний цикл обновления материально-технической базы спорта высших достижений и одновременно массового спорта», - сказал Азаров.

Он поручил Министерству образования и науки, молодежи и спорта совместно с Минфином разработать общегосударственную программу подготовки к следующим олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. «Украина может и будет среди олимпийских лидеров мира», - подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер заявлял, что Украина лишилась ряда медалей на Олимпиаде в Лондоне из-за несправедливого судейства. По словам Азарова, наша олимпийская сборная не досчиталась шести медалей.

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