Церковники потребовали запретить Телепузиков и Покемонов – несут угрозу детям

{1-} Национальная экспертная комиссия по защите общественной морали проверит, несут ли мультфильмы «Губка Боб», «Лунтик», «Маша и Медведь», «Телепузики», «Покемоны», «Симпсоны» угрозу детям.

Соответствующее решение принял глава комиссии Василий Костицкий, сообщает «Телекритика».

Поводом для проверки стало сообщение из интернета, которое приводит исследование мультфильмов, которые, по мнению авторов, «несут реальную угрозу нашим детям».

Национальная комиссия дает ссылку на это сообщение и брошюру, размещенные на сайте «Семья под покровом Богородицы».

«В результате исследований оказалось, что все эти мультфильмы - это спецпроекты, направленные на разрушение семьи, пропаганду извращений, наркомании и прочего. Кто бы мог, например, подумать, что Губка Боб - это гомосексуалист, Маша и медведь - ювенальный мультфильм, а распространенные мультфильмы «Аниме» - это самая пропаганда гендера», - говорится в сообщении, которое стало поводом к рассмотрению в моральной Нацкомиссии.

Авторы этой брошюры просят Президента, Верховную Раду, Национальную комиссии по защите общественной морали и Госкомитет по телевидению и радиовещанию запретить показывать эти мультфильмы в Украине.

фото: gtwallpaper.com

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